Egyik legstabilabb költőhelye a Nagygyanté határában található Díszerdő, ahol tipikus élőhelyén, az erdőszéli öreg tölgyfák egyikén, annak kinyúló, vastag ágán már tíz éve rendszeresen költ. A fészek különlegessége, hogy a földfelszíntől mindössze 2-2,5 méteres magasságban található, ami a fekete gólyáknál ritkaságnak számít – olvasható a nemzeti park honlapján.

A ragadozó madaraktól eltérően a fekete gólya fészkét nem a magas lombkoronában, ágvillában helyezi el, hanem a fészeképítésre alkalmas vastag, oldalsó ágakat keresi. Megtelepedéséhez három tényezőre van szükség: öreg fákra, viszonylag nyílt, ligetes területre, és ami a legfontosabb, zavartalanságra. Igen érzékeny madár, már a fészekfoglalás, vagy később a kotlás idején is nehezen tűri, ha a fészek közelében megzavarják. Ilyenkor akár a költés is meghiúsulhat. Ezért a megtalált gólyafészkek esetében mindig egyeztetni kell az erdőgazdálkodóval, a vadászatra jogosulttal, hogy a legérzékenyebb időszakban - március közepétől május végéig -, lehetőleg semmiféle emberi zavarás ne legyen a költőhely közelében.

A Kis-Sárréten rendszeresen fészkel két-három pár fekete gólya, de a költések nem mindig sikeresek. Idén egyedül itt, a Díszerdőben tudnak biztos költéséről. Ez a pár két fiókát nevelt fel. Feltehetően vannak más költőpárok is, hiszen kora tavasztól láthatunk táplálkozó példányokat, amelyek lehet, hogy költenek, de az is lehet, hogy még költésbe nem kezdett, úgynevezett immatúr egyedekről van szó. Lombhullás után, a téli hónapokban a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai rendszeresen bejárják a potenciális erdőrészleteket, mivel ilyenkor könnyebben szem elé kerül a fekete gólya, mint a vegetációs időszakban. Szeptemberben népesebb, akár 10-15 példányos kisebb csapatokkal is találkozhatunk, főként a frissen lecsapolt halastavak medrében. Ezek azonban tőlünk északabbra költő állományokból érkeznek, s ebben az időszakban vonulásra gyülekeznek a nemzeti parkban.