Ebben az időszakban az ország számos pontján, több mint 90 helyszínen tartanak csillagászati bemutatókat, melyeket csillaglesekkel is egybekötnek. Azonban, ha nem tudunk részt venni ezeken az eseményeken, otthonról is élvezhetjük a csodálatos égi jelenséget, kiszúrhatjuk a hullócsillagokat.

Ha hullócsillagot látunk, érdemes egyet kívánni és megcsodálni az égi jelenséget Fotó: Bencsik Ádám

Jelenleg a Perseidák meteorraj a legjelentősebb, mely július közepétől augusztus végéig aktív, csúcspontját pedig most a napokban, augusztus 12-13. körül éri el. Ilyenkor óránként akár 60-100 hullócsillagot is láthatunk, tiszta égbolt esetén még szabad szemmel is.

A Perseidák jelenségét a Swift-Tuttle üstökös maradványai okozzák, melyek a Föld légkörébe lépve elégnek, így látványos fénycsíkokat hagynak maguk után az égen. A Tejút is különleges látványt nyújthat, amely egy hosszú, világos sávként látszik az égbolton. Gázok és porfelhők összessége, mely körülbelül 100 milliárd csillagból áll, és spirálgalaxisunk központi síkját jelképezi. Nyári éjszakákon, különösen vidéki területeken, távol a városi fényektől mutatkozik meg a legjobban.