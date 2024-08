Hétvégén és a jövő hét elején ismét erősödik a hőség, a napi átlaghőmérséklet az ország legnagyobb részén 25-27°C lesz, a maximumok 33-38°C között várhatók. Ilyenkor a szív- és a keringési betegséggel élőkön túl bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri az ország lakosságát és a hazánkban tartózkodókat, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk egymásra, fogyasszunk több folyadékot, pótoljuk az elveszített sót, elektrolitokat (nátriumot kalciumot, káliumot, magnéziumot).

A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a gyerekekre is! Fotó: MW

Kevesebb kávét, alkoholt igyunk!

Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjunk a tűző napon. Védjük bőrünket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával. A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat.

Ajánlatos naponta több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. Ha van légkondicionáló berendezésünk, időnként kapcsoljuk be, de a hőfokot ne állítsuk 27 foknál alacsonyabbra. A készüléket szakaszosan használjuk az ízületek védelme érdekében. Az ablakot csak éjszaka és hajnalban nyissuk ki, nappal sötétítsünk be. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Akik a hőség ellenére gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a hőség.

A hőségben keressük a hűsölési lehetőségeket

A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban. A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztások híre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett VÉSZ applikáción keresztül is elérhető. A VÉSZ felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid szöveges üzenetben értesítést kapnak annak időtartamáról és fokozatáról.