Ötven év a zenepedagógusi pályán – ennek megünneplésére megszervezett egykori növendékeivel, kollégáival és a jelenlegi kamarazenekarával, a Violínákkal egy emlékezetes koncertet a főszereplő, Csernainé Erőss Ella.

Megtelt a koncertterem vasárnap, a hegedűsökre sokan kíváncsiak voltak. A szerző felvétele

– Ötven év, talán magamnak is szerveztem ezt a mai koncertet. Nekem ez a kerek évforduló fontos pont az életemben – osztotta meg a gondolatait a hallgatóságával Ella néni, akiben nyugdíjba vonulásakor rossz gondolatok fogalmazódtak meg.

– Amikor 9 éve nyugdíjas lettem, az járt a fejemben: hű, már nincs szükség rám az iskolában, már nem taníthatok, de a zenétől nem tudok elválni, a zene mégis olyan fontos nekem, nem akarok elszakadni!

A hegedűsök első szóra igent mondtak

– Úgy gondoltam, az egykori tanítványaimat elhívom, vannak köztük olyanok is, akiket sok évtizeddel ezelőtt tanítottam hegedülni. És az első hívó szóra jöttek. Pontosabban online tartottuk a kapcsolatot azokkal, akik messze élnek Orosházától. Bevallom, nem volt egyszerű a felkészülés.

Ella néni elmesélte a közönségnek, hogy mindenki a szélrózsa minden irányában gyakorolt. A bevált jó szokás működött, a hangversenyre való felkészülés hónapjai után szombaton pedig megtartották a főpróbát, majd vasárnap délután a Petőfi művelődési központban kiálltak a közönség elé.

Csernainé Erőss Ella hegedűtanár. A szerző felvétele

A bátor hegedűsök ezt is bevállalták

– Ebben is különleges ez a mai hangverseny. Kevesen mernék ezt bevállalni – mesélte a hegedűművek felcsendülése előtt a főszervező, Csernainé Ella néni.

Önmagáról elárulta, orosházi születésű, a zeneművészeti iskola elvégzése után visszakerült a városba és tanított 50 éven át.

– Ezt szerettem volna most azokkal megünnepelni, akikkel ezeket az évtizedeket együtt élhettem át és most ezt az örömöt megosztanánk önökkel, a közönségünkkel – adott magyarázatot a zenei esemény megszervezésére a zenepedagógus.

Együtt hegedültek vele szerettei, tanítványai több korosztályból. A jelenlegi formációt, ami szintén az ő nevéhez kötődik – a Violínák – is ott voltak és tették emlékezetessé a koncertélményt. Az együtt muzsikálásuk sikerét nem csak a hegedűsök, de azok a zeneszeretők is megtapasztalhatták már, akik a könyvtárban és a múzeumban szervezett koncertjükön már korábban is hallották őket.

Ezúttal is nagy sikert arattak hegedűtanárukkal közösen.