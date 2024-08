Gyulay Endre 1930. szeptember 17-én született Battonyán. Teológiai tanulmányait 1948-1952 között végezte Szegeden, a Hittudományi Főiskolán. A szegedi Dómban szentelték pappá 1951. október 21-én. Segédlelkészként tevékenykedett 1953-1955 között Röszkén, majd 1955-től 1957-ig Ásotthalmon. 1957-től 1960-ig Gyulán, 1960 és 1963 között Domaszéken, 1963 és 1970 között Mezőhegyesen plébános. 1972-től retorika tanárként és lelki igazgatóként a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben is dolgozott. Tanárként oktatott, szervezte az ifjúsági pasztorációt az egyházmegyében.

Gyulay Endre alig több mint egy éve, 2023. június 18-án a békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyházban mutatott be szentmisét annak apropóján, hogy 70 esztendeje szentelték pappá.

Fotó: Szegfű Katalin

Tanítványként tudást, értéket, jó példát kapott a püspöktől

Szülővárosában, Battonyán 17 évig szolgálta a katolikus közösséget Bajnai István. Visszaemlékezésében arról mesélt, tanítványként mennyi tudást, értéket, jó példát is kapott a püspöktől, amit a mai napig papi hivatása gyakorlása közben haszonnal és jó szívvel alkalmaz.

– A mi ismeretségünk, majd munkakapcsolatunk 51 évvel ezelőtt kezdődött, amikor én érettségi után beléptem a papnevelő intézet növendékei közé. Ő volt az intézet lelki igazgatója, miközben számos tantárgyat tanított. Én diákjaként sokat tanultam tőle az 5 év alatt, legyen szó a hitoktatással kapcsolatos pedagógiai elvekről, módszerekről, vagy a szónoklattanról. Én a mai napig követem azt a gyakorlatot, amit ő megalapozott bennem és példát adott. A legfontosabb, amikor rákészülünk a prédikációira... Azóta is papír nélkül beszélek. Számomra nagyon fontos a kommunikáció, a szemkontaktus a hívekkel, az, hogy lássam a visszajelzéseiket, az, hogy a mondandómra miként reagálnak, a figyelmüket képes vagyok-e lekötni. 46 éve így gyakorolom a hivatásomat és mindent megteszek – ahogy azt Gyulay Endrétől is tanultam –, hogy befogadhatóbbá váljék a prédikációm. Láttam, megtapasztaltam, hogy ő is mindig vitt magával vázlatot, de szabadon beszélt. Ezt egy az egyben átvettem tőle és azóta is követem – mesélte Bajnai István, akit pappá szentelése után, 1978-ban Gyulára helyeztek segédlelkésznek. Ahogy Gyulay Endre is az ötvenes évek végén szintén ott volt segédlelkész.