Megtelt a hétvégén a szlovák iskola tornaterme Tótkomlóson. A gyűjtők és a nézelődők kedvükre válogathattak. Volt ott minden, a petróleumlápától, a mozsáron, a díszes étkészleteken át a jelvényekig, érmékig, papírpénzekig.

Húsz kiállító mutatkozott be a tótkomlósi kiállításon a gyűjtők örömére. Fotó: Facebook

A főszervező, Nyíri Zoltán elárulta: 36 asztalon 20 kiállító mutatkozott be. Sikeresnek ítélte az idei találkozójukat, hiszen Siófokról visszatérő kollégájuk például 6 asztalon mutatta be az érdeklődőknek, mit is kínál, vagy mit szeretne elcserélni.

– Minden megtalálta a maga gazdáját. Én is ahogy kihelyeztem az érméket, azonnal volt irántuk érdeklődő. Nagyon jó volt ismét találkozni a barátokkal, régi ismerősökkel, a visszatérőkkel és természetesen örültem az új kiállítóknak is – nyilatkozta Nyíri Zoltán, akinek a rendezvényére érkeztek Békés vármegye, Csongrád-Csanád vármegye számos településéről.