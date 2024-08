Cserebökényben egy középiskolás fiatalember, Jávorka Levente gyakorlatozott. Levente a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban tanul, jövőre érettségizik. A gyakorlat során Őze Péter természetvédelmi területfelügyelő irányításával vett részt különböző biotikai felmérésekben. Mentorával együtt megnézte a vércsetelepeket, szalakótaodúkat, ellenőrizte a kuvikok költését. Felkeresték a négyfiókás parlagi sas fészket, s részt vett a gyurgyalagok és partifecskék felmérésében is. Bekapcsolódott a henye kunkor nevű növény számlálásába, melynek során több mint 5000 példányt találtak, valószínűleg ez a legnagyobb állomány a térségben. Szintén felmérték a hamvas seprűparéjt és a réti iszalagot. Megnézték az ugartyúkokat, a területen költő mindkét párt és az idei egyetlen fiókát is sikerült megpillantaniuk. Levente a gazdálkodásba is betekintést nyerhetett, jelen volt a cserebökényi szürkemarha gulya költöztetésénél. A mentorával együtt folyamatosan ellenőrizte a kaszálásokat a Natura 2000-es területeken.

Először dolgozott síkvidéki nemzeti parkban

Az igazgatóság Makói Tájegységén Jakabffy Lili, a Soproni Egyetem természetvédelmi mérnök szakos hallgatója még júniusban vett részt a kéthetes gyakorlaton. A tájegységen több munkatársunk is segítette őt a régió értékeinek és a természetvédelmi őrök munkájának megismerésében. Aktívan részt vett a kék vércse és szalakóta monitoringban, e fajok költőállományának felmérésében. Megtekintette a pusztákon aktuálisan látható ritka és védett növényfajokat: henye kunkort, hengeresfészkű peremizst, sarlós gamandort. Lili számára mindez azért is volt érdekes, mert síkvidéki nemzeti parkban még nem tevékenykedett, ezért ilyen növényfajokkal még nem találkozott. Betekintést nyert a nemzeti park Maros-ártér részterületén a természetközeli erdőgazdálkodási tevékenységekbe, a szántógazdálkodásba és a szürkemarhákkal végzett legeltetéses területkezelés mikéntjébe is.