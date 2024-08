Évről évre egyre népszerűbb Békésben is a kerti sütögetés. A hagyományosnak számító bográcsozás mellett sokan grillrácson készítik el az ételeket.

Sokan a húsokat zöldségekkel, gyümölcsökkel egészítik ki a grillezésnél

Forrás: NAK/Lévai Zsolt

Az élelmiszeripar alkalmazkodott a nyári sütögetéshez

– Korábban – jellemzően augusztus 20-a után – a rendre megérkező lehűlés miatt, drasztikusan visszaesett az üdülési kedv, ami fokozottan megjelent a családi, baráti programok, összejövetelek, közös főzések és sütögetések szervezésében is – hangsúlyozták a NAK-nál. – Az utóbbi évek tapasztalatai szerint azonban a hirtelen lehűlés elmarad, az időjárásváltozás kitolódik, ami a grillszezont is meghosszabbíthatja.

Az agrárkamara körképe szerint az élelmiszeripar mára hozzászokott az egyre népszerűbb nyári sütögetéshez, a grillezéshez kötődő fogyasztói igényekhez és elvárásokhoz. A vállalkozások az alapanyag-beszerzésnél és a késztermékgyártásnál egyaránt rugalmasan alkalmazkodnak a gyorsan változó környezethez.

Békésben a jól bevált grillkolbászok viszik a prímet, elsősorban a sertéshúsból készült termékek kelendőek, de az úgynevezett mix termékek is nagyon sikeresek, különösen a többféle elkészítésre is alkalmas, marhahússal kevert sertés hamburger húspogácsák.

Marhából, halból kevesebb fogy grillezésre Békésben

Grillezésnél a sertés mellett a baromfi a meghatározó Békés vármegyében. Magasabb ára miatt marhahúsból sokkal kevesebb fogy, ugyanakkor van egy szűkebb réteg, amelyik a magasabb minőségi kategóriába tartozó marha-, juh- vagy bárányhúsból is vásárol a sütögetéshez.

Több Békés vármegyei üzletben elmondták, viszonylag magas ára miatt a hal szintén kevésbé keresett termék ebben a piaci szegmensben.

– Ami viszont folyamatos növekedést mutat, az a grillsajtok iránti kereslet. Ezt a termékkínálat bővülése is egyértelműen alátámasztja – hangsúlyozta Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács. – A csomagolt grillsajtok között ugyan jelentős az importtermékek aránya, de folyamatosan nő a hazai kínálat is. Sokan egészítik ki a húsokat zöldségekkel, gombával vagy akár gyümölcsökkel is. A vegán termékek iránti igény és kínálat fejlődése is említésre méltó.