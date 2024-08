A napokban számoltunk be róla, hogy 12 gólya pusztult el Békéscsabán egy szigeteletlen villanyoszlop miatt, s most újabb rossz hírek érkeztek gólyákkal kapcsolatban.

Bajban vannak a hőségben a gólyák. Merza Mihály segítségével sikerült megmenteni a fiatal gólyát Fotó: Molnár Beáta

Molnár Beáta, a békéscsabai Osiris Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke elmondta, Csabán, a Szarvasi út mellékutcáiban kóborolt nemrég, egész nap egy fiatal, kimerült gólya. Még a nyitott kapun is bement, majd este kitévedt a négysávos Szarvasi útra.

Sikerült megfogni a madarat a Szarvasi úton

– A barátnőm hívott, az ő utcájukban kóválygott, figyelték, és látták, nem tud felszállni – ecsetelte Beáta. – Perceken múlt az élete, hogy a Szarvasi úti négysávosra kitévedve nem taposták el az autók. Szerencsére még időben sikerült megfogni Perza Misinek köszönhetően, és elvinni Balog Andihoz Mezőberénybe, a Szentesi madárkórház önkénteséhez. Az elsődleges vizsgálat alapján sérülés nem látszik, csak iszonyatosan le van gyengülve a madár, egy idei, fiatal gólya.

Szanazugban, a szabadstrandnál is megmentettek egy gólyát

Molnár Beáta kitért arra, ez a brutális szárazság, sajnos, nagyon nagy veszélyt jelent a gólyák számára is, nem találnak vizet és élelmet.

– Most is Miska intézte a dolog nehezebb részét, a befogást, én meg a szállítást – emelte ki Beáta. – Nagyon köszönjük annak a fiatal apukának és kislányának a segítségét, akik rolleren kísérték, és kitartóan próbáltak segítséget szerezni szegény, bajba jutott állatnak. Újfent csak annyit mondhatok: járjunk nyitott szemmel, vegyük észre, ha egy állat bajban van.

Szanazugban, a szabadstrandnál is megmentettek egy gólyát, a madár napok óta kóválygott a környéken. Molnár Beáta kiemelte, az állapotát látva, ez a madár itt telel majd Békésben, nem tud augusztus végén szárnyra kelni a többiekkel.

A gólyákat nem tilos etetni

Az Osiris Alapítvány elnöke szólt arról is, a gólyákat nem tilos etetni. Ha valaki gólyafészket lát a közelben, csirkehúst, csirkeszívet nyugodtan tegyen ki, szeretik a madarak. Vizet pedig hosszúkás edényben érdemes kirakni, mert így jobban hozzáférnek a gólyák.