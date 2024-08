Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy ötéves a gasztrobusz, egy olyan járat, amivel mindenki jól jár, ha megérkezik hozzá.

Prohászka Béla mesterszakács vármegyén utazó gasztronagykövete Fotó: Beol.hu

Prohászka Béla kiemelte, Békés vármegyében, az Orosházi Hagyományok-Ízek programján debütált a Nemzeti Művelődési Intézet által üzemeltetett gasztrojárgány 2019-ben. A mindennel felszerelt buszban rengeteg hungarikum étel készül, és ingyenesen kínálják az adott rendezvény látogatóinak.

Prohászka Béla szólt arról, szeptember 4-én a Békés vármegyei közfoglalkoztatási vásáron, majd szeptember 7-én, a Vármegyenapon is jelen lesznek Békéscsabán. Addig is járják az országot, és hirdetik többek között a Békés vármegyei hungarikumokat, legyen szó például csabai vagy gyulai kolbászról.

Vármegyénk utazó gasztronagykövete arról is beszélt, hogy milyen szakmai, oktatási kapcsolatokat sikerült kialakítani vietnámi társintézményekkel, és hogy mennyire szeretik a gulyáslevest, a töltött káposztát Pekingben