– Én mindig akkor nyírom le először, amikor meghajlik a fű. Ezt nem lehet centihez kötni, ezt látni kell – hangsúlyozta. – Az öntözésnél is követhetünk el hibát, ami gyengítheti vagy megbetegítheti a gyepünket. Nálam bevált a mindennapos öntözés a megfelelő időben és mennyiségben. Nagyon fontos, hogy a talajnak kell nedvesnek lennie, és nem a növénynek, mielőtt beáll az este. Az éjszakai, illetve a késő esti öntözés kedvez a gombás megbetegedéseknek. Az öntözés segít a stressz elviselésében is a gyepnek. Akkor öntözünk jól, ha nem csucsog, de nem is kopog a talaj.

Ha időben felismerjük a bajt, a betegséget, megfelelően védekezhetünk

A békéscsabai kertész beszélt arról, hogy a tápanyag-utánpótlás is rendkívül fontos. Többféle szert is használhatunk, de arra mindig figyeljünk, hogy a megfelelő időben váltsunk, hiszen míg tavasszal használhatunk nitrogénben gazdag tápanyagot, a nagy melegben a káliumban gazdagabb tápanyagot részesítsük előnyben, mert ez a növény stressztűrő hatását is erősíti. A tápanyagpótlás gyakorisága függ a használt anyagoktól is, de a 4-6 hét legyen a minimum.

– Teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket betartva, követve is megbetegedhet a gyepünk, hiszen az időjárásra nem tudunk hatással lenni. Sokat segíthet azonban, ha időben felismerjük a bajt, a betegséget, és megfelelően védekezünk – ecsetelte. – Mindenre van megoldás, de a legfontosabb, hogy aki odafigyel, és jó kondícióban tartja a füvét, az nagy valószínűséggel meg is tudja védeni. Azért nem ajánlok konkrét tápanyagot, vegyszereket, mert mindenki másra esküszik, és nagyon sokféle van forgalomban, másrészt pedig minden kert más és más.