Martyin Emília, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy Kesztyüs András és Somogyi Martin voltak a múzeum első alkalmával meghirdetett "Békés Vármegye Természetfotója 2023" című fotópályázat nyertesei. A beérkezett munkák sokszínűsége és a kiállítás sikere is igazolta a pályázat népszerűségét. A szakemberekből álló pártatlan zsűri által kiválasztott jeligés természetfotók két kategóriájának győztes alkotói lehetőséget kaptak arra, hogy a múzeumban mutassák be további alkotásaikat, amelyek most nemcsak természetfotókat, hanem változatos tematikájú képeket ölel fel.

Az alkotók szélesebb körben mutathatják meg saját stílusukat és tehetségüket

Imre György fotográfus vizuálpedagógus Robert Capa, magyar–amerikai fotográfus-fotóriporter szavait idézve nyitotta meg a kiállítást.

„Egy fénykép azért lesz díjazott, mert megmozgatja a szakértők képzeletét, és akkor telik meg élettel, amikor a közönség elé kerül."

Elhangzott, Kesztyüs András olyan alkotó, aki munkái révén mindig képes új perspektívákat nyitni. Képei gyakran a hétköznapi élet pillanatait örökítik meg, olyan mélységgel és érzékenységgel, amelyek egyedi betekintést nyújtanak a világba. Munkáit különleges látásmód és technikai virtuozitás jellemzi. A legegyszerűbb pillanatokat is művészivé emeli. Tudását folyamatosan fejleszti, kedvenc témái között szerepel a természetfotózás, de szívesen készít absztrakt, minimalista és hosszú záridős képeket is.

Mint kiderült, Somogyi Martin fiatal fotográfus tanuló, sokat készült erre a kiállításra. Képeivel a kortárs fotográfiában keres új irányokat, ahol a modernitás és az emberi érzelmek találkoznak. Munkái gyakran provokatívak és elgondolkodtatóak, nemcsak a pillanat szépségét ragadja meg, hanem mélyebb üzeneteket is közvetítenek, amelyek inspiráló hatással is bírnak.

A kiállítás két alkotó munkáján keresztül mutatja be a világ sokszínűségét, egyedi stílusukkal szemléltetve azt. A tárlatok nemcsak vizuális élményt nyújtanak, hanem érzelmi és intellektuális utazásra is hívja a látogatókat.