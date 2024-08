Janiga Hajnalka először 2009-ben mutatkozott be a Kalocsa Róza Művelődési Központ falai közt képeivel. Rengeteg témában készíti fotóit az ország számos pontján. Ahogy érik a személyisége úgy alakul a képeinek az üzenete is.

Fotóin egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberábrázolás. Ennek egyik állomása az első önálló kiállítása, amelynek címe: Tükörkép.

Hajni és egykori mentora, Rácz-Juhos Andrea. Fotó: Juhos János

Miért e címválasztás? Bárki a saját fotóján viszontláthatja a saját tükörképét. De megláthat valami mást is. Az a más maga a fotós. Hiszen minden egyes elkészített kép tükrözi a megalkotóját is. Amikor pedig a néző megtekinti a képet, ő is szereplőjévé válik a fotónak.

Egy portréból így alakul ki 3 ember közös története…

Az egyedülálló zenei betétekkel tarkított ünnepségen Hajni egykori mentora, Rácz-Juhos Andrea tanár, ezüstkoszorús fényképészmester nyitotta meg a kiállítást.