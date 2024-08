A júliusi kinevezése után arra voltunk kíváncsiak, Pörneki Attila a főigazgatói feladatai mellett a szívéhez közel álló kórusvezetői teendőit összeegyezteti majd az új szakmai kihívásokkal, vagy ezek háttérbe szorulnak?

– Az orosházi gyermekkórussal való közös munka folytatásáról még nem történt egyeztetés. A próbák és a fellépések nagyon komoly plusz munkát igényelnek. Az Advent Kórus hétvégi elfoglaltságot jelent, de összességében át kell majd gondolnom, hogy a főigazgatói feladatok ellátása mellett milyen formában lesz lehetőség folytatni a karnagyi munkát elsősorban a hétköznapi plusz elfoglaltságot tekintve. Fő prioritás természetesen a centrum irányítása.

Piacképes szakmákat kínálunk hat intézményünkben – vallja a főigazgató

– Milyen szakmai kihívások várják a főigazgatót Gyulán? Míg Orosházán egy iskola irányítása, menedzselése volt a feladata, mostantól ez jóval összetettebb lesz?

– Orosházán 4,5 év alatt ahogy fejlődött és erősödött az az intézmény, azt most kiterjesztjük a centrum többi iskolájára is. Összesen hatra (Orosháza, Szarvas, Dévaványa, Sarkad, Gyula, Szeghalom). A településeken és a vonzáskörzetükben a munkaerőpiaci kihívásoknak, igényeknek meg kell felelnünk, a gazdálkodókat, a cégeket ki kell szolgálnunk. A térség lakossága is azt kell, hogy érezze, piacképes szakmákat kínálunk számukra, amikkel boldogulni képesek helyben. Segítséget jelentenek ebben a munkában az igazgatók, hiszen ők ismerik a helyi viszonyokat. Fontosnak tartom a jó munkafeltételek megteremtését. Kancellár úrral igyekszünk ehhez a hátteret biztosítani, előteremteni.

Amikor az orosházi iskola élére kerültem megfogalmaztam a vezető hitvallásomat: az oktatásban, a szakképzésben a szakmák menedzselése, a duális partnereinkkel való együttműködés, a piacképes, korszerű elméleti és gyakorlati tudás átadása a cél. Egy centrum esetében is ezek a prioritások. A Gyulai Szakképzési Centum legyen minél erősebb, népszerűbb a pályaválasztók körében.

– Vakáció van, elkezdődtek már a szakmai egyeztetések?

– Az igazgatókkal folyamatban van. Ismerem őket, jó a munkakapcsolatunk, jól bejáratott rendszert vettem át.