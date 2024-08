A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szarvasi Körösvölgyi Állatparkja a kezdetektől fogva fontosnak tartja, hogy a fogyatékkal élő emberek számára is alternatívát kínáljon – olvasható a nemzeti park honlapján.

Nemrégiben a móri Bice-Bóca Egyesület ötven fős csoportja látogatta meg a Körösvölgyi Állatparkot. Fotó: Körömi Krisztina/KMNP

Augusztus 9-én például a móri Bice-Bóca Egyesület ötven fős csoportja kereste fel a Körösvölgyi Állatparkot. A mozgáskorlátozott és értelmi fogyatékossággal is küzdő fiatalok illetve felnőtt kísérőik is nagyon jól érezték magukat. Egy egész napot töltöttek el az Anna-ligetben, miközben nagy lelkesedéssel derítettek fényt az állatpark nyári nyomozó játékára is.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE), az Értelmi Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), valamint az Autisták Országos Szövetsége érvényes igazolványával rendelkezők és 1 fő felnőtt kísérőjük a Körösvölgyi Állatparkba kedvezményt is kap.

A gyengénlátó, illetve vak vendégeknek audioguide készüléket biztosítanak, melynek segítségével saját tempójukban tudnak ismeretterjesztő hanganyagot meghallgatni a bemutatott értékekről.