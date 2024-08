„Megválasztott polgármesterként, megválasztott képviselőtársaimmal együtt megkezdtük a felkészülést a város vezetésének átvételére – írta közösségi oldalán az áprilisi polgármester-választáson győztes Raffai János. „Adatigényléseink során megdöbbenve értesültünk arról, hogy míg június 24-én az önkormányzat pénzforgalmi számláján még mintegy 176 millió forint volt, ez az összeg augusztus 23. napjának reggelére már mínusz 322 millió forint apadt! A város működtetését már csak folyószámlahitelből lehet folyamatosan megoldani.”

Azon robbant ki a szócsata, hogyan áll a város folyószámla egyenlege. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Fidesz: saját tehetetlenségét mosdatja Raffai János

„Raffai leendő polgármester előremenekül. Már látja, hogy nincs testületi többsége, nem is készül a szakértelemmel bíró városvezetésre. Előremenekül azzal, hogy ki és mit hagyott rá. Lesz itt „FIDESZ kormányozás”, „Dávidozás”, országgyűlési képviselőzés” meg egyebek, csak hogy saját tehetetlenségét előre és folyamatosan mosdatni tudja” – olvasható a Fidesz orosházi szervezetének közösségi oldalán.

„Most éppen azzal hergeli a közvéleményt, hogy adott napon hogy áll a folyószámla egyenlege az önkormányzatnak. Bizony Raffai úr ez már csak olyan, hogy évente kétszer van nagyobb adóbevétele a városnak és a köztes időben azért áll a folyószámlahitel rendelkezésre, hogy a likviditást biztosítsa. Kíváncsian várjuk, hogy a szeptember 15-i adóbevételek teljesülése után is ilyen lelkesen riogatja-e a város lakóit, amikor is több százmilliós PLUSZBAN lesz a folyószámla... Mivel Ön sosem szavazta meg, hogy a likviditás biztosítására legyen folyószámlahitel kerete a városnak, reméljük ehhez az elvhez az év végén is tartani fogja magát ” – áll a Fidesz közleményében.