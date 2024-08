A központi ménesudvar felújítása 2022 nyarán elkezdődött, akkor pár nap alatt kiürült a két istálló. Bár még az udvar felújítása folyamatban van, de az első lakók már beköltöztek az 1-es istállóba – számoltak be a ménesbirtok közösségi oldalán. A régi Törzsmén istálló 1802-ben épült Hild János tervei alapján, melyben 20 stand és 31 box kapott helyet.

– Most ez utóbbi számát növeltük, így már 36 ló számára tud tágas helyet biztosítani, ami a modern kor elvárásainak is maximálisan megfelel. Az istállónak természetesen továbbra is elengedhetetlen részei a vörös márványból készült zabos csészék, amelyeket visszaépítettek eredeti helyükre.