A fecskefarkú lepke igen nagy elterjedésű faj, Eurázsia nagy részén, Észak Afrikában, sőt még Észak-Amerikában is megtalálható. Magyarországon is szinte mindenütt jelen van – számolt be a nemzeti park a honlapján.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Háromnemzedékes faj, az első imágók március végén repülnek, s mire azok elpusztulnak, addigra kifejlődik a második nemzedék, amelyet aztán a harmadik követ majd. Az egyes nemzedékek között átfedések is lehetnek. Hernyója a fejlődés utolsó fázisában rikító zöld színűre változik, narancssárga és fekete csíkokkal mintázva. Ezzel arra figyelmezteti a madarakat, hogy ne egyék meg, mert mérgező, ami igaz is.

A fecskefarkú lepke az egyik leglátványosabb pillangónk. Akár 7,5 cm-re is megnő, a nőstények általában egy kicsit nagyobbak, mint a hímek. Nem válogatós, az ernyősvirágzatúak legtöbb faja és a nagyezerjófű is a tápnövényei közé tartozik. Az erdei élőhelyeken, dombvidékeken gyakoribb, mint az Alföldön.