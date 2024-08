A KÖVIZIG Facebook-oldalán kiemelték, a fecskék csivitelése és kedves jelenléte nemcsak kollégáik, hanem sok arra járó kerékpáros és túrázó szívét is megmelengeti. Mindenki örül a több száz fecske jelenlétének.

– Nagyon örülünk nekik, hiszen a szakirodalom szerint az elmúlt két évtizedben 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány. A megnyitási hely fészkelőhelyül is szolgál, mind a víz, mind a táplálékukat jelentő rovarok is megtalálhatóak a közelben. Élvezzük ezt a különleges látványt együtt – emelték ki. A hírhez egy kiváló videót is készített Jobbágy Zoltán.