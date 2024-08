Sarkad ékszeresdoboza, a két Éden-tó a város mértani centrumában helyezkedik el, ami önmagában is egyedülálló – mondta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. Igazi paradicsom ez a horgászok számára, az önkormányzat tulajdonában lévő tavakat egy tevékeny civil szervezet, a Sarkadi Éden Horgászegyesület üzemelteti mindenki megelégedésére, amit az is bizonyít, hogy kedvező időben rengetegen pecáznak a part szélén.

Észak-Békés felfedezésre vár. Sarkadon, a két Éden-tó között egy kilátót építettek, ahonnan kiváló a kilátás.

Aki Gyulai és Anti út kereszteződésében lévő, szökőkutas körforgalomtól ránéz a tóra, azt érezheti, hogy egy üdülővárosban van – folytatta a városvezető. A környékben vendéglátóhelyek is találhatók, fagylaltozótól hamburgerezőig, azoktól szintén csodás a kilátás. Csalogató a környezet, amely alkalmas egy sétára, de akár kutyasétáltatásra, sportolásra – futásra vagy a kiépített bicikliutak miatt kerékpározásra – is. Sőt játszóterek is található a tavak mellett, azok két végénél.

Az elmúlt évek önkormányzati beruházásainak köszönhetően kiépült az Éden Camp az Éden-tó II. mellett – tette hozzá dr. Mokán István polgármester. Sorolta, hogy a tábor összességében több száz vendég befogadására is alkalmas, számtalan rendezvénynek ad otthont esküvőtől, lakodalomtól kezdve ballagáson át név- és születésnapokig. Az Éden Campben van 36 férőhelyes szállás, medence, filagória, csarnoképület, tószínpad, hogy mindenfajta igényt kielégíthessenek.

Kiemelte, hogy az elmúlt években is fejlesztették az Éden-tavak környezetét – például bicikliutakkal, valamint a két tó között kilátóval –, és a közeljövőben ugyancsak várhatók beruházások, például szelfipontot is kialakítanak. A terület rengeteg országos, sőt nemzetközi jelentőségű esemény helyszíneként szolgál: lesz világbajnokság hajómodellezők számára, futóverseny, illetve a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamát szintén a tavak mellett rendezik meg.

Észak-Békés tájai: Biharugráról felfedezhető a Kis-Sárrét

A Kis-Sárréten érdemes felkeresni Biharugrát és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett Bihari Madárvártát. A nemzeti park honlapján azt írták, hogy hazánk egyik legeldugottabb, ugyanakkor egyik legértékesebb tája a nemzeti park kis-sárréti részterülete. Az ország keleti határa mellett fekszik az Alföld peremén, a Kárpát-medence síkvidékeire egykor oly jellemző, gazdag vízi világ egyik utolsó hírmondójaként. Az itt fennmaradt erdők, mocsarak, halastavak és szikes puszták egyedülálló növény- és állatvilágnak adnak otthont.

A Bihari Madárvárta jó kiindulási pont a bihari Sárrét felfedezéséhez a határ mindkét oldalán, az épületegyüttes Biharugra központjától három kilométerre található. A létesítmény háborítatlan természeti környezetben tökéletes helyszín erdei iskolai programok, táborok megrendezéséhez, de családi rendezvényekhez, baráti összejövetelekhez is gyakran igénybe veszik, összesen 44 vendég elszállásolására alkalmas.