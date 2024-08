Különlegessége, hogy családjának egyetlen faja. Elterjedési területe Európa és Ázsia mérsékelt övi területeire korlátozódik. Vannak nemesített, díszkerti változatai is, így kerti dísztavak partján, parkokban is sokfelé láthatjuk – számolt be honlapján a nemzeti park.

Az ernyős virágkáka virágzatát a különböző rovarok és lepkék gyakran látogatják, szinte vonzza a nyári forróságban a repülő, nektárt fogyasztó rovarokat. Fotó: Biró István / KMNP

Szépsége mellett fontos tulajdonsága még, hogy virágzatát a különböző rovarok és lepkék gyakran látogatják, szinte vonzza a nyári forróságban a repülő, nektárt fogyasztó rovarokat. A magjai levegőt is tartalmaznak, így a vízen úszva terjednek.

Régen leveléből kosarat fontak, gyöktörzse magas keményítő tartalmú, szárítva vagy pörkölve népi eledel volt, gyakran hamuban sütötték meg.

A Kis-Sárréten is szép állománya él, különösen jelentős számban fordul elő a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vizes élőhely-rekonstrukciós területein és az azokat tápláló csatornák partjain. Akár méteresre is megnövő tőkocsányán az ernyőben álló virágzata már messziről jól szembetűnik a vízi növényzet zöldjében. Gyakorlatilag egész nyáron, június elejétől augusztus végéig találkozhatunk virágzó példányaival.