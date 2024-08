Békésen ezen a nyáron már második alkalommal történik meg a vízi növényzet vágása az Élővíz-csatornán – nyilatkozta szerkesztőségünknek Láza Tibor. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság gyulai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, a munkálatok elsősorban ökológiai célokat szolgálnak, de jövő héten tartják Békés egyik legnagyobb rendezvényét, a Madzagfalvi Napokat, éppen ezért a rendezvénysorozatra is gondoltak a karbantartás ütemezésekor, hiszen az Élővíz-csatorna érinti a belvárost.

Folytatódik az Élővíz-csatorna tisztíása

Fotó: Bencsik Ádám

Élővíz-csatorna: folytatják a munkát

– Az ökológiai állapot több szempontból is nagyon jelentős – tette hozzá Láza Tibor. – A túlburjánzott növényzet vízhozamcsökkenést okozhat, oxigénhiány állhat elő, bebarnulhat a víz, és kellemetlen szag is keletkezhet. A szakember kitért arra, hogy a levágott növényzetet levezetik az Élővíz-csatorna alsó szakaszán, egészen a Kettős-Körösbe való betorkolástól olyan 600 méterre található vízinövényzet-kiszedőig. Ott egyrészt a levágott növényzetet szétválogatják a kommunális hulladéktól, majd a növényeket, ágakat, gallyakat a komposztáló telepre szállítják, a kommunális hulladékot pedig szemétlerakóba. A napokban zajló munkálatok során elsősorban a megnőtt hínárt vágta le a KÖVIZIG munkatársa, ami megfogta a békalencsét is.

Több funkciója van a csatornának

Az Élővíz-csatornában elsősorban májustól, miután a víz hőmérséklete elérte a 14 fokot, kezd drasztikusan nőni a növényzet. A májustól szeptemberig tartó időszakban legalább két alkalommal vágják a növényzetet éppen azért, hogy az említett ökológiai problémák ne forduljanak elő.

Az Élővíz-csatornának belvízelvezető, illetve öntözővíz funkciója is van. Ha nem lenne levágva a növényzet, utóbbi funkciója csökkenne, sőt, lehetnének olyan részek is, ahol a csatorna egyáltalán nem tudná ellátni ezt a szerepét.

Láza Tibor ennek kapcsán szólt egy tanulmányról, amely szerint 40 százalékkal csökken az Élővíz-csatornába bevezetett víz mennyisége, ha a növényzet nincs megfelelően kezelve. A víz egyébként egy másfél kilométeres csatornán keresztül érkezik a Fehér-Körösből.