A történész levelesládája címmel Kövér György tartott előadást a konferencián. Fotó: Bencsik Ádám

Kalandozások a személyes források útvesztőiben

Kihívások, kelepcék, zsákutcák: Kalandozások a személyes források útvesztőiben címmel Kovács Éva, a Társadalomtudományi Központ és a Holokauszt Tanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézetének szakembere tartott előadást. Beszélt Jaques Presser történészről, aki tizenöt éven át dolgozott a holland holokauszt történetének megírásán, rengeteg dokumentumot tanulmányozott. Ő nevezte ego-dokumentumoknak az önéletrajzokat, az emlékiratokat, a naplókat, a leveleket.

Az előadásában több általános kérdést is felvetett. Például azt, hogy mit lehet kezdeni azzal a történettel, amikor csak egy tanú van. Ezzel szemben kérdés az is, hogy mit lehet kezdeni azzal, amikor rengeteg személyes forrás van ugyanarról a történetről, de mögötte van a politika is. Felvetette, hogy milyen utak vezethetnek ahhoz, hogy személyesből megszületik egy egész csoport elbeszélése.