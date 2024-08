A hölgyek is szeretnek dzsúdózni Békéscsabán

Egyre népszerűbb sportág a városban a judo, amit az is bizonyít, hogy a HATO Judo és MMA Egyesület is képviseltette magát a téren. Tóth Szabolcs vezetőedző a Beol.hu-nak elárulta, hogy ahhoz képest, hogy ez egy férfias sportág, az utóbbi években sok hölgy is csatlakozott hozzájuk. Mint fogalmazott, ilyenkor szeptemberben sokan megjelennek náluk, hogy dzsúdózni akarnak, azonban idővel többen lemorzsolódnak, csökken a létszám, gyakorlatilag ez a tendencia ismétlődik évről évre. – Régebben inkább a versenyzésre fektettük a hangsúlyt, ma már klubszerűen működünk, ugyanakkor természetesen támogatjuk, aki versenyezni akar, de nem erőltetjük a dolgot, nem akarunk senkiből versenyzőt faragni, csak ha ő akarja – jegyezte meg.

Szombatig tartanak a Sporthét programjai

A Sporthéten csütörtökig a Szent István téren folytatódik a sportegyesületek bemutatkozása, majd pénteken a Békéscsabai Kosárlabda Klub utcai kosárlabda fesztivált rendez ugyanott. Szombaton pedig egy családi nap keretében a vizes sportágak helyi képviselői, a Békéscsabai Előre Úszó Klub, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub, valamint a Békéscsabai Senior Úszó Egyesület kapcsolódik be az eseménysorozatba az Árpád fürdőben.