Mint ahogy Szelezsán György, Elek polgármestere Facebook-oldalán írta, számára augusztus 20., az államalapítás ünnepe mindig különleges. Kifejtette, ilyenkor talán még erősebben átélhetjük, hogy az ittlétünk és egyáltalán a létünk – az, hogy van föld a talpunk alatt, amely ma is a mindennapi kenyerünket adja, hogy van hazánk, amely ma is megvéd bennünket, és megtart magyarokat magyarnak, itt a Kárpát-medencében – valójában csoda. Mint fogalmazott, ez a csoda pedig szorosan összefonódik Szent István személyével, az ő jellemével és államalapító művével. Hiszen az az elemi gondolat, hogy lennie kell egy erős, keresztény, független és gyarapodó Magyarországnak itt, a Kárpát-medencében, az ő álma volt. És ez az az álom, amelyet több mint harminchat nemzedék magyarjai – köztük mi is – megörököltünk.

Eleken is megemlékeztek az államalapítás és Szent István ünnepéről. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Szelezsán György: Eleken büszkén vállaljuk származásunkat, hagyományainkat

Szelezsán György emlékeztetett: ne feledjük, és ne szégyelljük, hogy mely közösséghez tartozónak érezzük magunkat, hanem inkább büszkén vállaljuk származásunkat: gyökereinket, múltunkat, őseinket, hagyományainkat. A polgármester kiemelte, nagy örömmel mondhatjuk el: ha ma botot és gyertyát nem is vittünk magunkkal, de kenyeret igen. És emelkedett szívvel elmondhatjuk azt is: még 932 esztendővel Szent László után is vagyunk, nem is kevesen, akik tiszteljük az államalapítók törvényeit: vannak fiak, akik követik az elődeiket.

Kónya István: augusztus 20-a üzenetének megértéséhez meg kell érni

Az eseményen beszédet mondott Békés Vármegye Önkormányzatának tanácsnoka, Gyula város alpolgármestere. Kónya István többek között arról beszélt, mit jelent a mai magyar embernek, a Békés vármegyeieknek, az elekieknek augusztus 20-a. Aláhúzta: augusztus 20-a üzenetének megértéséhez meg kell érni. Nem elég egyszerűen felnőtté válni, magunkénak kell éreznünk a nap jelentőségét. A politikus megjegyezte: a Szent István-i örökség – történelmi korszakokat átívelően – mindig is meghatározta a magyarság életét. Hiszen a fundamentum – mely magában foglalja anyanyelvünket, az eszméket, a hiedelmeket és szokásokat, tabukat és szabályokat – általa tétetett le a Kárpát-medencében.