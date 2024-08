A honvédelmi táboroztatás 2016-ban 300 fővel indult, az idén már 47 helyszínen, 125 táborban 4600 gyermek számára kínáltak tartalmas nyári időtöltést. A kikapcsolódás, élményszerzés biztosítása mellett fontos társadalmi cél, hogy a résztvevő gyermekek megismerkedjenek a Magyar Honvédséggel, a hadsereg tevékenységével.

Tapasztalt oktatóktól tanulhatták meg a fiatalok az ejtőernyőzés rejtelmeit

Fotó: Bencsik Ádám

A tábor közel 20 fő részvételével indult el a Békéscsabai Repülőtéren. A táborozókat kihívásokkal teli programokkal várták, ahol megmutathatták a bátorságukat és rátermettségüket. Tapasztalt oktatóktól tanulhatták meg az ejtőernyőzéshez kapcsolódó elméleti alapokat, majd egy sikeres vizsgát követően elsajátíthatták ezt a nem mindennapi készséget gyakorlatban is, 1200 méter magasból bekötött ugrások teljesítésével. Az elméleti vizsgát és a bekötött ugrást sikeresen teljesítők ejtőernyős igazolványt kaptak a tábori hét utolsó napján. A továbbiakban lehetőségük van arra is, hogy akár a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kötelékében tovább képezzék magukat és tovább hódoljanak ennek a szenvedélynek.

Lipták József alezredes, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka elmondta, hogy már tavaly megkezdték a honvédelmi táborok szervezését. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a következő évre ismét terveznek majd ejtőernyős tábort, emellett pedig vitorlázórepülő és vívó tábor is szerepel a jövőbeli terveik között. Szőke Gábor főhadnagy, a tábor parancsnoka kiemelte, hogy a jelentkezők között voltak néhányan, akik már korábban is ugrottak, de mindenkiben volt némi természetes feszültség és izgalom. Az elméleti vizsgát és a bekötött ugrásokat is sikeresen és könnyedén abszolválták a fiatalok.