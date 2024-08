– Elsőként statikus szakemberekkel kell egyeztetnünk, a statikai vizsgálatok alapján lehet dönteni arról, hogy az épület átalakítható-e. Bízunk benne, hogy igen. Amennyiben mégsem, akkor a lebontás után épülhetnének a telken lakások – tette hozzá.

Egyébként már az elmúlt években is voltak hasonló vizsgálatok, de azok nem voltak egyértelműek, pozitív és negatív irányú szakvélemény egyaránt született. Így egy hosszabb folyamat előtt áll az önkormányzat.

Nagyon kell a változás

Csibor Géza önkormányzati képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondta, a közelben élőket is zavarták, zavarják az áldatlan állapotok, ahogy az is, hogy sokan be is jártak az épületbe. Éppen ezért is volt szükség a változásra, ami az önkormányzati tulajdonba kerüléssel el is kezdődik.