Annyi élmény, annyi program várta a XXIII. kardoskúti falunap résztvevőit, hogy eddig csupán néhány programelem kapott nyilvánosságot. De nem feledkezhetünk meg a díjakról és a díjazottakról sem! Íme, tudja meg ország s világ, kiknek szólt a taps az idei kardoskúti díjátadón.

A falunap programjának részeként a színpadon táncos, zenés produkciók váltották egymást. Fotó: Szóró Alexandra

Nagyon sokszínű programból válogathattak azok, akik az idei kardoskúti falunapot választották hétvégi kikapcsolódásnak. A veteránjárművek szerelmeseitől, az egyházi vonatkozású, a képzőművészeti kiállításon és a helytörténeti élményeken át több helyszínen akadt látnivaló és sok régi ismerőssel való találkozás lehetőségét is kínálta az a nap. Mi például a diák mézkirálynővel is összefutottunk a régi mezőgazdasági járművek között sétálva, miközben ő a kiváló magyar mézet népszerűsítette, kínálta mézes süteményeit.

Színpadra szólították Simon Jánost a falunapon

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is felhívással élt a kardoskúti képviselő-testület a lakosság, illetve a helyi civil szervezetek felé: javaslatot tehettek a közösségben kiemelkedő tevékenységet végző emberek elismerésére. A döntés értelmében Kardoskút Községért kitüntetésben részesült 2024-ben a 85 éves Simon János, helyi lakos, évtizedes kimagasló önkéntes munkásságáért.

Fotó: SIGNATA falunapi program keretében Simon Jánosnak Varga Pál polgármester adta át a díjat. Fotó: Szóró Alexandra

Kardoskút polgármestere elismerésben részesítette ifjabb Szénási Jánost, aki az elmúlt években a községben bekövetkezett káreseményeknél saját gépeivel segítette a kárelhárítást.

Remekeltek a pörköltfőzők, díjazták őket

Hagyomány, hogy a falunapon főzőversenyt szerveznek. Idén is a megszokott birka, marha és vadhúsból készült pörkölteket kóstolhatták meg a vendégek. Továbbá az idén is családi-baráti csapatok számára díjmentesen sertéshúst biztosított az önkormányzat, hogy abból különféle ételeket készítsenek és egy kis verseny is kerekedjen ebből: 18 főzőbrigád mérte össze gasztronómiai jártasságát és vitte tovább idősebb Ramasz Imre bácsi pörköltfőző tudományát, annak a hagyományát.

A sertéshúsból meghirdetett főzőversenyen győzedelmeskedett, megosztva az első helyet: Kocsány Gábor és csapata (toroskáposzta), valamint

Őzse Zoltán az ÉPÍTŐK csapatával (csikóstokány). Második lett Csiki Erzsébet és csapata (sertéspörkölt), harmadik pedig Kecskésné Veres Katalin és családja (gyros-tál). Különdíjat érdemelt: a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub (zöldfűszeres ízesítésű tárcsán sült fasírt), Kardoskúti Gasztro Pálinka Egyesület (tálalást dicsérték), Kopanyicza család (bakonyi húsgombóc gluténmentes alapanyagok felhasználásával) és Gulyásleves főző csapat Kovács János vezetésével. Két főző készített marhahúsból pörköltet, a zsűri döntése alapján a 2. helyezett Gál Mihály és főzőcsapata lett. A zsűri a kóstolás után az első díjat Móga László és csapatának ítélte. Szintén két főző készített birkapörköltet, a verseny végeredménye az alábbi: 1. helyezést Kocsány Gábor és csapata érdemelte ki, 2. lett Gál Mihály és csapata. A vadhúsok között is megmérettette az Orosháza-Kardoskút Széchényi Zsigmond Vadásztársaság magát. Első lett faludi János, második a Zsoltik nevű csapat.