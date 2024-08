Az egyesület jelenleg 23 taggal működik, ebből négy fő dévaványai, több tag más településről jár át, és az együttműködésük rövid ideje alatt már számos rendezvény biztosításában közreműködtek – adták hírül a város weboldalán.

A polgárőrség tagjai számos helyen bizonyították már rátermettségüket és elkötelezettségüket

Forrás: devavanya.hu

Az Ecsegfalvi Polgárőrség már megyei szinten is elismeréseket vívott ki magának, a siker kulcsa pedig az aktív jelenlét és közösségi részvétel, melyet rendszeresen tanúsítanak. Egy év alatt összesen 415 alkalommal nyújtottak polgárőri szolgálatot a két településen, közreműködtek 3 körözött személy elfogásában, 1 fő bűncselekményt elkövető személy előállításában, tűz megfékezésében, részt vettek baleseti helyszínek biztosításában és még sorolhatnánk eddigi tevékenységeiket. A rendőrséggel szorosan együttműködnek, munkájukat közös járőrszolgálat teljesítésével segítik, melyből eddig 712 órát tudnak a hátuk mögött. Kutyás és lovas szolgálatot is tudnak biztosítani, bemutatókon és szemléletformáló rendezvényeken is szívesen részt vállalnak.

A jövőben további dévaványai tagokkal bővülhet még a csoportjuk. Olyan személyek jelentkezését várják, akik polgárőrként a közösségükhöz csatlakoznának, ahol a cél egymás és a közelünkben élők segítése. Azok jelentkezésére számítanak, akik részt vennének a bűnmegelőzésben és közbiztonság megteremtésében, hogy nyugodtabban és biztonságosabb körülmények között tudjunk élni. Ehhez várják a jelentkezőket, Pataki Balázs elnöknél személyesen, vagy a 06-30/400-5541 telefonszámon.