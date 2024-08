Ahogy arról már korábban a Beol.hu oldalon beszámoltunk, amennyiben szükségessé válik, Szarvas pályázna a Csáky-Bolza kastély tulajdonjogára. A tavaly év végén elfogadott kastélytörvény mellékletében ugyanis két szarvasi ingatlan is szerepel, melyeket adott esetben privatizálnának: az egyik a már említett, jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának otthont adó épület, a másik pedig a Bolza-kastély, utóbbira egyébként a Gál Ferenc Egyetem tartana igényt.

Dankó Béla országgyűlési képviselő szerint hosszútávú és biztos megoldást kell találni a Csáky-Bolza kastély ügyében. Dankó Fotó: Béla Facebook-oldala





Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője Facebook bejegyzésében arról írt, hogy már 2 hónappal ezelőtt egy formális megbeszélés keretében Babák Mihály jelenlegi polgármesterrel és Hodálik Pál jövőbeni polgármesterrel átbeszélték a Csáky-Bolza kastély ügyében a rendelkezésre álló információkat és megkeresték a legjobb megoldási lehetőségeket, amelyek hosszútávon, megnyugtató módon rendezhetik a kastély és az ott működő intézmény sorsát. Mint fogalmazott, abban állapodtak meg, hogy a kastélyt és területén működő intézményt jelenlegi funkciójában kell megőrizni.



– Az egyik lehetséges megoldás – amennyiben elérhető –, hogy kezdeményezzük az illetékes minisztériumnál, hogy a kastély maradhasson állami tulajdonban. A másik pedig, hogy Szarvas Város Önkormányzata bejelentkezik – élve elővásárlási jogával – a tulajdonjogért. Ezzel megmaradhat az épületegyüttes funkciója, és a város vagyona is gyarapszik az ingatlannal – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette, hogy erről Szarvas képviselő-testülete augusztus 15-én, támogatólag, határozatot is hozott.



– Számomra is, mint ahogy sokaknak még, kiemelten fontos, mind a kastély, mind a benne működő intézmény sorsa, így továbbra is azon leszek, hogy egy hosszútávú és biztos megoldás születhessen a témában – összegezte Dankó Béla.