Békéscsabán az Andrássy úton három tűzcsapot ivóvíz fejjel is „megfejeltek” a vízügyi szakemberek, hogy a hőségriadó alatt a csabai polgárok (a meglévő közel 200 közkút mellett) azokból is tudják frissíteni magukat – írták a napokban a város közösségi oldalán.

Mint fogalmaztak, az erről született híradások alatt a pozitív és negatív kommentek is szép számmal születtek. Csokorba szedték ezúttal a pozitív kommenteket, és azt kérték a mesterséges intelligenciától, hogy varázsoljon belőlük nyári slágert.