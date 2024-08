A cívisvárosban megtartott alkalomról Marti Miklós, a Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze nyilatkozott lapunknak. Elmondta, hogy nagy létszámú, 55 fős küldöttséggel utaztak el Debrecenbe, ahol a Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási Diákotthon volt a szálláshelyük.

Jól megtervezett programokkal készült a gyülekezet vezetése.

A július 22-27. közötti családi hétre az óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig utaztak el csabai református gyülekezeti tagok, így a rendezvényeket ennek a széles korosztálynak kellett megszervezni. A reggel mindig közös családi áhítattal kezdődött, melyen a gyerekek is jelen voltak, aztán nekik gyermekfoglalkozásokat tartottak, míg a felnőttek hitmélyítő előadásokat hallgathattak. Az Élő Ige Évéhez kötődő előadásokra a Debreceni Hittudományi Egyetem tanárait kérték fel a szervezők, és mindig sort kerítettek beszélgetésre, kérdések megvitatására is. Az egyik előadást, „Hogyan szólít meg az Isten” címmel, dr. Fekete Károly, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke tartotta a csabaiaknak.

A délutáni órákra sokan választották azokat a jól megtervezett programokat, melyekkel a gyülekezet vezetése lepte meg őket. Ezeknek a során tekintették meg a Debreceni Református Nagytemplomot, mondhatni, hogy a „pincétől a padlásig”, a ritkábban látogatható részeket is bemutatták nekik a vezetett látogatáson. Jártak továbbá a Csonkatemplomban, valamint a különlegesen érdekes történetű egyetemi templomban is. Az egyik napon kirándulást tettek a Hortobágyra, megtekintették a látogatóközpont kiállítását, és a kilenclyukú hidat. A csendeshét lezárása szintén különleges volt, ugyanis a záró istentiszteleti alkalmukat a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában, ezen a magyar történelemben is fontos szerepet kapott nemzeti emlékhelyen helyen tartották meg. Ebben az imateremben ülésezett 1849 néhány hónapja idején az Országgyűlés alsóháza, itt készítették elő a Habsburg-ház trónfosztását.

– Mindannyiunkat átjárt a csendeshét során a debreceni reformátusság történelmi levegője, így lélekben igazán gazdagodva érkeztünk haza – fogalmazott Marti Miklós.