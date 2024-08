– Budapesten születtem 1944-ben, ott tanultam ki a géplakatosi szakmát. Katonaként a békéscsabai Dugovics-laktanyában szolgáltam, és akkoriban ismertem meg későbbi feleségemet, Manyikát – mesélte. – 1997-ben az Elektroház udvarán, az SZTK-pályákon rendezték meg az első Csabai Kolbászfesztivált. Ott ismertem meg Ambrus Zolit és Uhrin Zolit, akik nagyon sokat tettek a csabai kolbász elismertségéért. Apósomtól megtanultam, mi a különbség, ha a hátán vagy a hasán bontjuk a sertést, attól függően, hogy mit akarunk megőrizni kolbásznak, húsnak, sonkának. Megtanultam, hogy mi a sertés nyúlja, és hogy ennek igazából semmi köze a tapsifüleshez.

Örömmel mutatják be, hogyan készül a csabai kolbász

Gyula csodálattal nézte, hogy csak jöttek és jöttek az emberek az emberek a fesztiválra, és mindig előkerült valahonnan egy kis házi szilva- vagy barackpálinka. A zenekar húzta, a látogatók pedig fogyasztották a kolbászt. Szerinte akkor lett újra közösségi élmény ez a termék.

Szólt arról is, hogy Békéscsabán kortól, nemtől függetlenül az igazi jó kolbászt a többség szereti.

– Emellett van egy kolbászfesztiválunk, ahova idesereglenek az ország és a világ számos pontjáról – ecsetelte az ünnepelt. – A kolbászklub minden fesztiválon a hátteret adja, ezenkívül felépítünk egy külön sátrat a disznóvágás-bemutatóknál, és kóstoltatjuk is a frissen elkészült finomságokat. Ami pedig az utánpótlás szempontjából a leglényegesebb, a klub vezetősége figyeli a pályázatokat, és nyer is ezeken. Így valósult meg például a „Minden csabai gyereknek legyen saját kolbásza!” projekt. Örömmel mutatjuk be a következő generációknak, hogyan készül a csabai kolbász, a tudás átadása mellett a munkafolyamatokat közösen végezzük.