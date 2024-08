Nagybánhegyesen rendszeresen szól a citeramuzsika. A gyerekek kedvelik ezt a hangszert, az idei táborban két csoportban foglalkozott velük (a kezdőkkel) Ocsovszki Ildikó zenepedagógus, a haladókkal pedig Juhász Kálmán citeraoktató.

A citera népszerű hangszer a nagybánhegyesi gyerekek körében. Fotó: BMH

A citerások táborának komoly hagyományai vannak a településen. Az idei nyár legforróbb hetében, klimatizált helyiségekben tanultak, gyakoroltak és rekord mennyiségű hűtött dinnyét és jégkrémet fogyasztottak el a táborozók. Az oktatók tematikájának köszönhetően a hét végére mindkét csoport remek produkciót mutatott be a táborzáró műsorban, amelyre szép számmal érkeztek szülők, nagyszülők és a szlovák egyesület érdeklődő tagjai is. A haladó csoport repertoárja ismét bővült egy szlovák dalcsokorral, a kezdő csoport tagjai is foglalkoztak a szlovák nyelvvel, játékos mondókákat tanultak , valamint szlovák és magyar nyelven is ismert gyermekdalokat tanultak lelkesen.

Citeraműsor a paprikafesztiválon is

Megtudtuk: nagyon inspiráló volt a gyermekek számára, hogy meghívást kaptak több fellépésre, a szlovákok lakta települések rendezvényeire. A nyár nagy eseményén, a nagybánhegyesi paprikafesztiválon is bemutatkozhattak közönség előtt. A tábor megvalósításához segítséget jelentett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a Nemzetiségi táborok támogatása című pályázaton elnyert összeg és a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület tagjainak az önkéntes munkája.

A nagybánhegyesiek vallják: a nemzetiségi önkormányzat számára ez a tábor jó befektetés a jövőbe. A résztvevő gyermekek szemszögéből nézve pedig remek lehetőség a közösségépítésre és a népzenei ismeretek elsajátítására.