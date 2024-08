Immár 28. alkalommal gyűltek össze az ország Volkswagenjei, különböző bogárhátú autói és kisbuszai Gyomaendrődön, a Liget Gyógyfürdő és Kemping területén. Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója négy napon át, egészen vasárnapig tart. Az esemény Kardos Ferenc nevéhez fűződik, aki megteremtette ezt a rendezvényt. Azonban a tavalyi és az idei eseményt már Benkő Angéla és Tarsoly Zsolt szervezte.

Régi autókat csodálhattak meg a látogatók a Bogártalálkozón. Fotó: Dinya Magdolna

Ismét összegyűltek a Volkswagen Bogár szerelmesei

A rendezvény alatt az autók rajongói összegyűlnek, hogy tapasztalatot cseréljenek, új barátságokat kössenek, és együtt szórakozzanak és pihenjék ki az év fáradalmait. Emellett számos program és koncert várja a látogatókat. A hagyományos autós felvonulás idén sem maradhatott el, mely mindig nagy népszerűségnek örvend. A találkozón láthatjuk az ikonikus Volkswagen Bogár különböző generációit és változatait. A régi klasszikus modellektől az újabb, modernizált verziókig mind megtalálható. A legendás Volkswagen kisbuszok, amelyeket sokan „hippi buszként” ismernek, szintén jelentős számban képviseltetik magukat.

Külföldről is érkeztek résztvevők

Toldi Balázs polgármester kifejtette, hogy ez az esemény a település egyik legrégebbi és legjelentősebb szabadtéri rendezvénye. Megvan a maga helye és alapja, és reméli, hogy a jövőben is még sokáig folytatódni fog. Hozzátette, az önkormányzat rendezett körülmények között és kiegyensúlyozott feltételek mellett támogatja ezt a rendezvényt, hogy az mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek kedvező legyen. A látogatók számos helyről érkeztek, külföldről is, például Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból és Közép-Európa több országából. Fontos, hogy a gyomaendrődi emberek is jól érezzék magukat ezen a fesztiválon, hiszen a felvonulás is már kuriózumnak számít, amit évről évre egyre többen várnak.