Sütemények is ringbe szálltak

Süteménymustrát is tartottak, erre a megmérettetésre nagymama vendégváró és ünnepi süteményeit várták. Mintegy húszan jelentkeztek a versenyre, ami nyilván több süteményt jelentett: érkezett például tepertős pogácsa, zserbó, lakodalmas barack, Kata szelet, mézes krémes. A zsűri elnöke, Hajdu Mónika elmondta, hogy a sütemények állaga és íze mellett figyelembe vették az esztétikus tálalást és azt, hogy a sütemény milyen technológiával készült.

A birkapörkölt lényege pont az egyszerűség

Nem kell túlbonyolítani a birkapörköltet, pontosan az egyszerűsége a lényege – mondta a Tarlódombi Fakanálforgatók nevében Lázár István, hozzátéve, hogy tájjellegű fűszereket használnak, a hagymától a paprikán át a köményig. Rutinos csapatnak számítanak, évek óta visszatérnek a Mágori Fesztiválra, amelyet most is nagyon vártak, mivel ilyenkor találkoznak, összejönnek a Vésztőről elszármazottak.

A cél az, hogy jól érezzék magukat, a többi másodlagos – mondták a vasúttársaság csapatánál. Szénási András hangsúlyozta, hogy hagyományos recept alapján készítik a birkapörköltet, úgy, ahogy azt ő tanulta nagyapjától, keresztapjától, apósától például. Hozzátette, hogy időben nekiláttak az étel elkészítésének, mivel egy jó birkapörkölthöz szerinte kell négy-öt óra.

Szeretet is került titkos fűszerként a birkapörköltbe

A Kotnyelesek egyleténél ügyeltek arra is, hogy ne csak a készülő birkapörkölttel, hanem a dekorációval is elkápráztassák a zsűrit. Ennek megfelelően kolbászt raktak ki, régiségeket és mezei virágot. Jansik János elmondta: tradicionális lakodalmas birkapörköltet alkottak, nem tettek bele semmi különlegességet, és a gárda tagjai viccesen megjegyezték: a fakanál ad jó ízt az egésznek.

Jó hangulat, szeretet, szív és lélek – sorolták a Vésztői Savanyítók egyleténél, hogy milyen titkos fűszereket vetettek be. Kovács-Balogh Mária elmondta, hogy a vésztői savanyítóüzem munkatársai első alkalommal vettek részt a főzőversenyen. A csapat tagjai pedig hozzátették: most állt össze végre egy olyan gárda az üzemben, amely megérett arra, hogy itt is megmutassa tudását.