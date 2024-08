Varga Anna, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészeti főtitkára elmondta, igazi különlegességgel, a VII. Bábos Drámaíró Versennyel indul a középiskolásoknak, felnőtteknek szóló előadássorozatuk idén.

A drámaíró verseny nézőinek kedvenc darabja közönségdíjas lesz.

Forrás: BMH

– A Kultúrszösz keretében most nem csupán egy előadást kínálunk, hanem egy egész fesztivált, az idei drámaírón kifejezetten 16+ -os előadásokat várunk az íróktól és a rendezőktől. A verseny a korábbiakhoz hasonlóan épül fel, szeptember 3-án, kedden este húzzák ki a témát, amelyből három író – idén Drubina Orsolya, Gráf Dorka és Hanula Zsolt – egyetlen éjszaka alatt ír egy-egy bábdarabot. Azt is kisorsolják, hogy a három rendező – Ecsedi Csenge, Fodor Orsolya és Maróthy Zorka – kinek a darabjával, s melyik csapattal kezdi el a munkát. Idén a szervező teátrum mellett a szegedi Kövér Béla Bábszínház és a kecskeméti Ciróka Bábszínház színészei fogadták el a meghívásunkat – részletezte Varga Anna. Hozzáfűzte, a Bábos Drámaíró Verseny megnyitóján a Kockavarázs című előadást láthatja a közönség egy kis drámaírós csavarral, a csapatok ezután kezdenek el versenyt futni az idővel.

A bábok, a kellékek, a zenék is villámgyorsan születnek

– A résztvevők éjt nappallá téve halmozzák az ötleteket, próbálnak. Mindhárom darabhoz bábokat, bábos kellékeket is kell, hogy készítsenek, így a műhelyek is 24 órás készenlétben állnak majd. A fesztivál különlegessége a nyilvánosság, az érdeklődők a próbafolyamatot, a zenei aláfestés születését is nyomon követhetik, az olvasópróbától az utolsó tapsig részesei lehetnek az előadások világra jövetelének. A kész darabokat szeptember 6-án, pénteken 18 órától láthatja a közönség; ez egy egyszeri, megismételhetetlen pillanat. Mindenki szavazhat a neki legjobban tetsző előadásra, ami közönségdíjat kap majd. A szakmai zsűri (Turbuly Lilla, Jászay Tamás, Szenteczki-Csipei Judit) a legjobb színésznő, a legjobb színész, a legjobb rendező és a legjobb dráma kategóriákban oszt díjakat – sorolta a művészeti főtitkár. Hangsúlyozta, külön öröm, hogy az országban egyedülálló drámaíró versenynek immár a felújított és bővített Urszinyi-Beliczey-kúria ad otthont, a legkorszerűbb infrastrukturális körülmények között, inspiráló helyszínen dolgozhatnak a résztvevők, 500 helyett 1700 négyzetmétert használva, komoly variációs lehetőségekkel.