A rendezvényen már hagyománnyá vált, hogy a látogatókat a tradicionális alföldi ételek mellett szlovák gasztronómiával is várják. Csabaszabadi testvértelepülése, a szlovákiai Hradište is képviseltette magát, nem mellesleg az egyedülálló káposztalevesüket is elkészítették. A helyiek mellett nemcsak Szlovákiából, hanem több környező településről is érkeztek érdeklődők, Békéscsabáról, Csabacsűdről, Mezőberényből, Nagybánhegyesről, Elekről, Telekgerendásról, Gerendásról és Csorvásról.

Hagyományos szlovák ételek is készültek Fotó: Dinya Magdolna

Kesjár Mátyás, a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke és a Csabaszabadiért Egyesület tagja elmondta, hogy az Almanapot 2009 óta rendezik meg, melynek ötlete a testvértelepülésükhöz, Hradištéhoz kötődik. Az esemény falunap jelleggel minden korosztály számára tartalmas időtöltést és kikapcsolódási lehetőséget biztosított.