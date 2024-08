A hírről Szebellédi Zoltán, az Alföld Slow Egyesület elnöke számolt be Facebook-oldalán a minap.

Szebellédi Zoltán kiemelte: az Alföld Slow Egyesület standján nagy érdeklődés volt a tevékenységük iránt. Fotó: MW-archív

Mint ahogy a bejegyzésében olvasható, talán sokan emlékeznek rá, az Alföld Slow Egyesület is lehetőséget kapott az év elején a budapesti Utazás Kiállításon a 27 Békés vármegyei települést, köztük Újkígyóst érintő turisztikai tevékenységük bemutatására. Ennek keretében csodálhatták meg többek között az újkígyósi néptáncos és citerás gyermekek fergeteges műsorát is.

Szebellédi Zoltán kiemelte: az Alföld Slow Egyesület standján nagy érdeklődés volt a tevékenységük iránt. Itt találkoztak Szentirmai Ágnessel, a Katolikus Rádió szerkesztőjével is, aki már ott felvetette annak lehetőségét, hogy a slow értékrend és a slow turizmus, az egyesület által érintett települések értékeinek és a közös munka bemutatását szeretné megtenni egy műsorsorozat keretében.

Az elnök kifejtette, örömmel vették ezt az ajánlatot, a napokban pedig Újkígyóson elkezdődött a munka. Hozzátette: a felvételek készítéséről és természetesen a rádióműsorokról is hírt adnak majd.

Arról, hogy miről is szól a slow turizmus, illetve az Alföld Slow Egyesület munkája, 2023 novemberében adott interjút Szebellédi Zoltán a Beol podcastban.