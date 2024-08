Rengeteg áldozata van egy mogadishui strandon elkövetett terrortámadásnak. Legkevesebb 32 ember meghalt és 63 megsérült a szomáliai főváros, Mogadishu népszerű strandján és egy ottani szálloda ellen elkövetett terrortámadásban – közölte Abdifatah Aden rendőrségi szóvivő szombati sajtótájékoztatóján.

Végzetes ebéd: 130-an lettek rosszul a grillezett angolnától, egy idős asszony meghalt. A Tokióhoz közeli Yokohama város egyik áruházában szolgálták fel az ételt, amelytől aztán heveny hányás-hasmenést kaptak a vendégek.

Szívszorító állapotban találtak meg egy vizslát, majdnem elpusztult, annyira elhanyagolta a gazdája. Csont és bőr volt a szerencsétlen kutya, az utolsó pillanatban mentették meg.

Kis híján az életébe került egy tótkomlósi férfinak egy viccelődésből indult verekedés tavaly nyáron Gyulán. Ivócimborája ugyanis addig rugdosta a fejét, hogy végül rohammentő szállította őt kórházba. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság az egyesített ügyek vizsgálatát a napokban fejezte be.

Sokkoló adat: ezer dollárért megvásárolhatók személyazonossági adatok a Dark Weben. Ez azt jelenti, hogy átadják a társadalombiztosítási számot, a bankszámla-információkat, az online adatokat és minden mást, amire csak a megrendelőnek szüksége van.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt mintegy 307 millió forintos bírságot szabott ki a Wizz Air légitársaságra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa. A Wizz Air közölte: „megtámadja a GVH megalapozatlan, az utasok érdekeit nem szolgáló határozatát”.

Elpusztíthatatlannak hitte a parlagfüvet? Jól figyeljen, mert van egy meglepő ellensége. Kicsi, sárga, csíkos és megoldhatja az allergiások életét megkeserítő problémát.

Kiegészítő jegy helyett helyjegyet válthatunk, ami augusztus 1-től már a MÁV appban is megvásárolható a Volánbusz egyes járataira. Augusztus 5-től megszűnik a távolsági kiegészítő jegy az emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz-járatokon, ezzel egyidejűleg a társaság új, fakultatív helyfoglalási rendszert vezet be. A helyjegy a MÁV appban – ahol mostantól már minden buszjáratra váltható menetjegy is – és a jegy.mav.hu felületén is megvásárolható a pénztárak és a MÁV-START automatái mellett.