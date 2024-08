Vigyázat! Csalnak az üvegvisszaváltással. A REpont-rendszert kihasználva próbálnak megkárosítani gyanútlan embereket a csalók.

Visszatér a hőség. Az országos tisztifőorvos az időjárás-előrejelzés alapján vasárnap 0 órától péntek 24:00 óráig másodfokú hőségriasztást ad ki az ország egész területére.

Minőségi szempontból jól szerepeltek a görögdinnyék a hatósági vizsgálatokon, de jelölési és egyéb hibák miatt a felügyelők több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 5,5 tonna terméket kivontak a forgalomból – tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-t. Békésben több olyan őstermelő is lebukott, aki csak kereskedett a dinnyével, de ők maguk valójában nem termesztették.

Online adománygyűjtéssel segíti az iskolakezdést rászoruló családoknál a Magyar Vöröskereszt. A szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: az augusztus 31-ig beérkező pénzfelajánlásokból tanszereket és iskolaszereket vásárolnak, majd azokat eljuttatják a rászoruló családoknak.

A kenyér mindig és mindenhol a biztonság, a jövő és a megmaradás üzenetét hordozza. Nekünk, magyaroknak azonban az élet egyik magától értetődő metaforája. A magyarok kenyere pedig idén is biztosított – jelentette ki Nagy István agrárminiszter csütörtökön Somogyváron, a Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepén az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint. Gulyás Gergely a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaösszeöntésének ünnepén rámutatott, hogy a hazai össztermék több mint 5 százalékát a mezőgazdaság adja, és a vidék megmaradása, gyarapodása, hosszú távú jövője továbbra is elsősorban a mezőgazdaságtól függ Magyarországon.

Oláh Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár arról tájékoztatta Zalai Mihály vármegyei elnököt, hogy három Békés vármegyei TOP Plusz pályázat részesült pozitív elbírálásban 3 milliárd 83 millió forint értékben.

Együttműködést kötött még tavaly a vietnámi Saigontourist Hospitality College és a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC). Ennek keretében nemrég egy hónapot tölthettek Ho Shi Minh-városban BSZC-s diákok szakoktatókkal, belekóstoltak a vietnámi konyha remekeibe, a magyar konyha specialitásait pedig ők mutatták be az ázsiai kollégáiknak, a vendéglátást tanuló diákoknak. Hamarosan a Saigontourist iskolából érkeznek pedagógusok és diákok Békéscsabára a csereprogram keretében, és elmélyednek vendéglátóikkal a magyar és az európai ételek elkészítésében.