Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Nyáron nyílt meg a Teremtő kezek című kiállítás a szarvasi Ruzicskay Alkotóházban. A tárlaton Ruzicskay György és Verebes György Munkácsy-díjas festőművészek kezeket ábrázoló alkotásai tekinthetőek meg, egymással tökéletes összhangban.

Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség egy 23 éves, büntetett előéletű, nagykamarási férfival szemben, aki féltékenységből súlyos szemsérülést okozott egy másik férfinak.

A változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás miatt a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt idén a Békés vármegyei szilvaültetvényeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe alapján azonban még így is megfelelő termés várható, természetesen ez a szilva fajtájától is függ. Békésben is az elmúlt év átlagához képest kisebb termésmennyiséggel számolhatunk, így kevesebb lesz a lekvár és a pálinka is.

Mi lesz a közösségi e-rollerszolgáltatással Békéscsabán, ugyanis a szolgáltató cég nem fizette meg a közterület-használati díjat az önkormányzat számára, hátralékot halmozott fel – ez is napirendre került nemrég az illetékes bizottság ülésén. Az önkormányzatnál, valamint a kft.-nél is elmondták, hogy miként képzelik el a jövőt, hogy lesz-e további együttműködés a Bird rollerek kapcsán.

Rengeteg, összességében mintegy nyolcvan előadás vár a történelem, a társadalomtudományok iránt érdeklődőkre azon a konferencián, amelyet a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület szervez Békéscsabán. Az előadások sorozata csütörtökön kezdődött és szombatig tart a Munkácsy Negyed intézményeiben.

Az államalapítás ünnepének a tiszteletére ünnepi testületi ülést tartott a mezőhegyesi képviselő-testület. A megemlékezés után önkormányzati díjakat adtak át.

Ünnepelt Gádoros a napokban. A Magyar Falu Program keretében a temetőben évek óta zajló fejlesztéseket is felavatták, majd az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése elnevezésű, szintén a Magyar Falu Programban elnyert forrás jóvoltából a polgármesteri hivataluk épületének a belső felújítását is elvégezhették. Korábban már a külső, energetikai fejlesztés megtörtént.