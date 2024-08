A Szent István Falunapok számítanak minden esztendőben Kétsoprony legfontosabb közösségi rendezvényének, és nem lesz másként idén sem augusztus 19–20-án. Az is hagyomány már, hogy a faluban, a közönségvonzó programok előtt ünnepi testületi ülést tart a település önkormányzata. Így történt ez csütörtökön délután is, és posztumusz díszpolgár címmel adózott a képviselő-testület dr. Somlai Rozália gyermekgyógyász főorvos orvos emléke előtt. Az elismerést lányai, Katalin és Zsuzsanna, valamint unokája, Jázmin vették át.

Elkötött egy teherautót, amellyel balesetet szenvedett, ráadásul ittas is volt, és úgy ment el a volt kedveséhez, hogy korábban megtiltották neki – sok van tehát annak az eleki férfinak a rovásán, akit szerdán vettek őrizetbe a rendőrök.

Immár nyolcadik alkalommal tartottak csellókurzust a békéscsabai zeneiskolában. A résztvevők szerdán este gálakoncerttel kedveskedtek a hallgatóságnak a Csabagyöngye Kulturális Központ Stégszínpadán.

Új játszóteret vehettek birtokba csütörtökön a medgyesbodzás-gábortelepi gyerekek. A beruházásra fordított 6 millió forintot a Magyar Falu Program pályázatán nyerte a település.

Sokan még most mennek nyaralni Békésből is, és akár hetekre őrizetlenül hagyják otthonukat, szabad utat engedve a betörőknek, akik könnyen hozzájuthatnak értékeikhez. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatánál felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy a tolvajok nem mennek szabira, így rosszul is elsülhet egy nyaralás.

Öt jóravaló, erős, derék és elkötelezett egyesületi tag felpakolta a furgonba és a trélerre a Budai Várban szükséges dolgaikat szerdán. A Mesterségek Ünnepe ugyanis nem kezdődhet szombaton a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai nélkül. Ők lesznek a legnagyobb számban, több mint 50-en. Hímzésekben, rézmunkákban is bemutatják a török hatásokat Békés vármegye népművészetében.

Évről évre egyre több fiatal jelentkezik a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett honvédelmi táborokba – közölte a sportszövetség elnöke, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón.