Harmadfokúra emeli szerdától, valamint vasárnapig meghosszabbítja a korábban elrendelt hőségriasztást az ország egész területére, így Békés vármegyére vonatkozóan is az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján.

Magyarországi idő szerint szombaton 22 óra 46 perckor 4,47 magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Lugos városától 36 kilométerre. A földmozgást több határközeli településen is érezhették. Károk hazánkban nem keletkeztek. A földrengést Békés vármegyében, így Békéscsabán is lehetett érezni.

A napokban figyelhető meg az égbolton a legtöbb hullócsillag, ezért érdemes nemcsak a lábunk elé, hanem az égre is felnéznünk az esti órákban, hiszen különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk. Kollégáink keddre virradó éjjel Bélmegyeren lesték meg a hullócsillagokat.

Az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki menetjegy nélkül utazott a Budapest-Békéscsaba vonaton és bántalmazta a jegyvizsgálót.

A kondorosi és békéscsabai kötődésű olimpiai bajnok tornásznőről pár nappal ezelőtt rossz hírek érkeztek, újra kórházi ellátásra szorul, miután a tavasszal történt infarktusa után komplikációk léptek fel. Ónodi Henrietta testvére, Barbara mindenkit arra kért, imádkozzon Heniért.

Múlt héten néhány napra ellopták, eltulajdonították Ásós Géza, az ország első cigányvendéglője, a Kira vendéglő vezetőjének Facebook-profilját, ami nagy nehézségek árán, egy kiváló szakember szerzett vissza. Ásós Géza számára ez nagyon fontos és nagy megkönnyebbülést is jelent.

Tovább emelkedett a bejelentett szamárköhögés- (pertussis) gyanús esetek száma, hétvégén újabb tízezer szamárköhögés elleni védőoltás érkezett hazánkba – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kedden az MTI-vel.

A Semmelweis Egyetem (SE) 14 szakterületen került be a világ legjobbjai közé, ezen belül a szív- és érgyógyászat területén a tavalyi eredményéhez képest 12 helyet előrelépve lett 31. a US News Best Global Universities listáján – mondta az egyetem rektora az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.