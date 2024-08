A gyomaendrődi származású, Gödön élő dr. Farkasinszki Ildikóról sokan tudják, hogy jó ideje maga süti otthon az élesztős és kovászos kenyereket, péksüteményeket. Sőt, tanítja is a kovászos kenyér, péksütemény elkészítését. A Covid idején a házuk kerítésére rakta ki a kiadagolt, kis életet adó csodákat, ellátva egy kis használati utasítással és recepttel. Sokan még most is Idesüss Ildiként ismerik.

Több mint 200 friss kenyér érkezett hazánkból Bécsbe szombaton, a Szent István-székesegyházba, a Stephansdom épületéhez. A kóstolással, kenyérosztással a Magyarok kenyere programot is népszerűsítették, előtte a dómban szentmisét tartottak.

Nem volt víz Füzesgyarmaton szombaton délutántól estig. A hibát mostanra javították, így helyreállt a szolgáltatás.

A MÁV hálózatán Békés vármegyében idén nem történt baleset vasúti átjáróban. Egy embert ütött el a vonat, az eset súlyos sérülésekkel járt, a tavalyi év azonos időszakában két baleset történt vasúti átjáróban, amelyek anyagi kárral jártak. Vasúti sorompókat rongáltak, idén eddig hat sorompórongálás történt a vármegyében, a tavalyi év hasonló időszakában tizenegy alkalommal fordult elő ilyen eset.