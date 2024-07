A Magyar Falu Programban a 4219-es jelű mellékút két szakaszának felújítása érinti Zsadányt. Egyrészt a biharugrai elágazás és a zsadányi polgármesteri hivatal között 1,8 kilométeren, másrészt Zsadány és Nagygyanté között, Bölcsipuszta környezetében 1 kilométeren újul meg a burkolat – közölték a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél.

Hozzátették: mindkét helyszínen lokális pályaszerkezet-csere, kétrétegű, teljes felületen történő burkolatmegerősítés, padkaépítés szerepel a programban, emellett burkolati jeleket festenek, növényzetet gondoznak, szükség szerint cserélik a forgalomtechnikai elemeket is. A kivitelezési munkák 2025 első felében készülhetnek el, ha minden szükséges forrás rendelkezésre áll.

Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy Bölcsipuszta környezetében jelenleg is 60 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben, de sokszor 60-nal menni is veszélyes, annyira leszakadt az út két széle. Hozzátette, hogy a polgármesteri hivatal és a biharugrai elágazás között pedig a rendszerváltás óta nem volt jelentős felújítás.

Kiemelte, hogy a 4219-es jelentős forgalmat bonyolít le, Hajdú-Bihar vármegyéből sokan ezen a szakaszon, Zsadányon is keresztül mennek Gyulára. Ezért is mondta indokoltnak, hogy Zsadány belterületén, a Béke utcában legyen végig kerékpárút. Ehhez jelenleg 800 méter hiányzik, ám ha a Vörösmarty és Toldi utcák közötti szakasz is elkészül, akkor a hiány a felére csökken.