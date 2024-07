Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, akkora rendezvény, mint a Wondairland még talán sosem volt a városukban.

Már szombat délutánig sok ezren keresték fel a Wondairland fesztivált

– Utoljára a 90-es években volt ilyen népszerű Dánfok, akkoriban szerveztek itt többnapos programokat – tette hozzá, majd kiemelte, a fesztiválra az ország minden területéről jöttek érdeklődők, autósok.

Wondairland: nagyszerű fiatal szervező csapat

– Egy nagyszerű fiatal szervező csapat hívta életre az eseményt, amelynek tagjai óriási munkát végeztek. Nagyon jó, hogy felvállalták és csinálják, óriási energiákat megmozgatva a rendezvény sikeréért – fogalmazott a polgármester, aki végigkövette az elmúlt egy év szervező munkáját. Ennek kapcsán szólt arról, hogy a vállalkozóktól a magánszemélyekig nagyon sok békési segítő is a fesztivál mellé állt, és járult hozzá például a driftaréna kialakításához.

– Már a tavalyi program is jelentősnek számított, de a rendezvény ahhoz képest is nagyot nőtt. Három színpad, rengeteg program és neves fellépők váltják, váltották egymást – emelte ki. – Országosan is felkerültünk a fesztiváltérképre.