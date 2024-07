A 2000-es évek elején a Kis-Sárréten alig több mint 20 pár vörös vércse költött, ami jelentős visszaesés volt az előző évtized átlagához képest. Ezt követően azonban folyamatosan talpra állt az állomány, köszönhetően többek között a költőládák kihelyezésének, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területkezeléseinek. Az elmúlt 10 évben 70-105 pár között ingadozott a költőpárok száma.

Kirepülés előtt álló vörös vércse fiókák Fotó: Tóth Imre/KMNP

Idén 80 párt találtunk, melyek kétharmada az általunk kihelyezett költőládákban, a maradék pedig szarka- és varjúfészkekben költött – számoltak be a nemzeti park honlapján.

Ebben az évben a költés széthúzódó, a párok egy részénél már kirepültek a fiókák, de vannak olyan fészkek is, amelyekben még csak pár napos fiókákat etetnek a szülők. Ennek legfőbb oka az átlagosnál szegényebb táplálékkínálat, az elmúlt télen ugyanis összeomlott a vércsék legfőbb táplálékát képező mezei pockok állománya. Ez meglátszik az idei szaporulaton is, a legtöbb helyen csak 4-5 fiókát számoltak, ennél többet csupán elvétve. Fő táplálékul most a különböző egyenesszárnyú rovarok, sáskák, szöcskék, ritkábban fürge gyíkok szolgálnak, de itt-ott már a mezei pocok is fellelhető.

A kirepült fiókákat a szülők egy ideig még etetik. A fiatal madarak tanulási időszaka igen látványos, hozzátartozik a nyári puszták hangulatához.