Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az országos vízipisztolycsata programját a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére tavaly után immáron második alkalommal hívták életre az idei évben.

Vízipisztolycsata: 333-an csaptak össze a Gyulai Várfürdőben. A szerző felvétele

– Az esemény legfőbb célja, hogy hazánkban, egy időben minél több ember vízipisztolyozzon – tette hozzá a szakember. – Az akcióhoz tavaly 35 fürdő csatlakozott, és egyszerre 5900 ember vett részt a „csatában”. A szombati rendezvény fontos elképzelése volt, hogy az előző évi eredményt megdöntsük. Az előző évben a legtöbb résztvevőt értelemszerűen Hajdúszoboszló vonzotta, ott 1200-en vízipisztolyoztak, majd következett például Harkány, Debrecen és az ötödik a Gyulai Várfürdő. Itt nálunk tavaly 245 embert mozgattunk meg, amit idén sikerült megdönteni. Szombaton 14 óra és 14 óra 15 perc között 333 ember volt egy időben a kijelölt hullámmedencében.

Vízipisztolycsata: családi program

Kun Miklós kérdésünkre kifejtette, az ilyen jellegű kezdeményezések nagyon játékos, vicces programok.

– Ezért is szeretik az emberek ezeket az eseményeket, a rendezvények összehozzák, megmozgatják a családokat, a szülők, a nagyszülők és a gyerekek együtt bejönnek a medencébe, és közösen vízipisztolyoznak. Az ötlet emellett teljesen harmonizál azzal a gondolatunkkal, azzal az elképzelésünkkel, hogy a fürdőben közösségi teret szeretnénk kialakítani. Szeretnénk, hogy a Gyulai Várfürdő ne csak egy strand legyen, hanem egy olyan hely is, ahova az emberek kijárnak beszélgetni, vagy játszani a gyerekeikkel, amihez szebb helyet nehezen lehet elképzelni, mint a Gyulai Várfürdő parkját, ami egy arborétum, ahol medencék is vannak.

A csatára maga a várfürdő is osztogatott vízipisztolyokat, amelyek a jövőben az úszótáboros gyerekeket szolgálják majd. A Gyulai Várfürdőben ismét az ötödik legtöbben vettek részt az összecsapásban az országban.