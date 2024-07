Orosházán a Bercsényi utcai fákról nagy ágakat tépett le a vihar, egy klíma kültéri egysége, az épület is sérült. Olvasói fotó

Elszállítják a fákat

Orosházán a sok letört, veszélyes faágat a helyszínre gyorsan kiérkező tűzoltók eltávolították, feldarabolták. Ezeknek az elszállítását ma, csütörtökön a Városüzemeltetési Zrt. megkezdte. Benkő Ferenc, a társaság vezérigazgatója elmondta, több helyszínen dolgoznak: a városháza udvarán a széthasadt fát, a Bercsényi utcai fákat is elviszik. Bejelentést kaptak Rákóczitelepről is, a játszótérhez, a focipályához is mennek. A víznyelők takarítását is végzik.